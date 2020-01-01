Балотеллі потрапив у ДТП – скандальний італієць невдало розпочав 2020 рік

Форвард Брешії Маріо Балотеллі розпочав 2020 рік зі звичних для себе пригод.

Маріо Балотеллі зранку 1-го січня потрапив в аварію в Брешії, повідомляє Corriere della Sera.

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Зазначається, що скандальний італієць повертався зі святкування Нового року, переплутав будинки і в'їхав у сусідній гараж. Передня частина його машини була вщент розбита. Цікаво, що Балотеллі покинув місце інциденту та просто пішов спати.

До слова, Маріо провів лише 12 матчів у складі Брешії в поточному сезоні, відзначившись 4 голами.

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