"Нам не потрібен нападник, який вміє тільки стояти і чекати м'яч", – тренер Брешії знищив Балотеллі

Головний тренер Брешії Фабіо Гроссо пояснив, чому форвард Маріо Балотеллі не потрапив до заявки на матч проти Роми (0:3).

"Гадаю, пора перестати говорити тільки про Балотеллі. Преса тільки і робить, що няньчиться з ним, роздуваючи кожне його слово і дію. Я вже розмовляв з Маріо про те, що він повинен працювати на благо команди, і тільки в цьому випадку у нас будуть нормальні стосунки. Своєї позиції я не мінятиму.

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Наразі ми на дні турнірної таблиці, а вилізти звідти можна тільки тоді, коли кожен гравець буде віддавати більше, ніж він може. Нам не потрібен нападник, який вміє тільки стояти і чекати, коли м'яч до нього прилетить і з усієї сили по ньому вдарити, а іноді навіть влучити у ворота. Нам потрібен гравець, який буде боротися за кожен м'яч, забиратиме його і допомагати партнерам. Брешії не потрібні ті, хто вважає себе особливим", – наводить слова Гроссо Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Маріо Балотеллі приєднався до "ластівок" цього літа, а Гроссо очолив команду три тижні тому.

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