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Бакайоко перейшов у Мілан

14:47 351 Читать на русском
Бакайоко перейшов у Мілан
Тьємуе Бакайоко / ФК Мілан

Мілан орендував хавбека Челсі Тьємуе Бакайоко.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про перехід півзахисника Челсі Тьємуе Бакайоко. "Россонері" орендували футболіста на рік з правом викупу.

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Тьємуе розпочав свою кар'єру в Ренні, після чого перейшов у Монако, з яким став чемпіоном Франції та дійшов до півфіналу ЛЧ. Після цього був трансфер у Челсі, де хавбек не зміг проявити себе найкращим чином.

Бакайоко буде представлений у п'ятницю, 17 серпня, о 16:00 за київським часом.

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