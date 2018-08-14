Мілан орендує Кастільєхо, Бакка продовжить виступати у Вільяреалі

Півзахисник Вільяреала Саму Кастільєхо може продовжити кар'єру в Мілані, тоді як Карлос Бакка залишитсья в складі "жовтої субмарини".

Мілан прагне орендувати хавбека Вільяреала Саму Кастільєхо, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Мілан націлився на Дракслера

"Россонері" планують підсилити лінію півзахисту. Раніше повідомлялось, що клуб домовився з Челсі про річну оренду Тьємуе Бакайоко, який не зміг проявити себе найкращим чином у минулому сезоні.

Мілан заплатить за оренду іспанця 3 млн євро, також в угоду буде включена опцію викупу за 15 млн євро. Окрім цього повідомляється, що Карлос Бакка надалі виступатиме у складі "жовтої субмарини", але наразі невідомо, чи це буде оренда, чи повноцінний трансфер.