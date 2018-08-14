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Бакайоко перешел в Милан

14:55 60 Читати українською
Бакайоко перешел в Милан
Тьемуэ Бакайоко / ФК Милан

Милан арендовал хавбека Челси Тьемуэ Бакайоко.

Милан на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко. "Россонери" арендовали футболиста на год с правом выкупа.

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Тьемуэ начал свою карьеру в Ренне, после чего перешел в Монако, с которым стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала ЛЧ. После этого был трансфер в Челси, где хавбек не смог проявить себя наилучшим образом.

Бакайоко будет представлен в пятницу, 17 августа, в 16:00 по киевскому времени.

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