Бакалов: Зорю називають "мужиками", значить Львів двічі мужики

Головний тренер Львова Юрій Бакалов прокоментував перемогу над Олександрією в матчі 18 туру УПЛ (2:1).

"Ми дуже ретельно і плідно готувалися весь цей тиждень. Планово вивчали Олександрію, було багато найбільш різнобічної інформації. Ми приблизно знали, як ця команда буде грати.

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Завдяки чому перемогли? Напевно, це все-таки характер, який ми продемонстрували, і ігрова дисципліна. Ми вибрали план на гру. Подобається це комусь чи не подобається, але від стратегії своєї ми не відходили. Якщо перемогли, то план спрацював.

Були деякі моменти, які ми награвали. І ті голи, які ми забивали, не були випадковими. І стандартні положення ми вивчили, і та комбінація, коли другий м'яч забивали.

У другому таймі Олександрія додала. Багато було передач, верхових єдиноборств, а ми не дуже сильні в цьому компоненті. Тому вони теж грали на наших слабких сторонах.

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Дуже важко поміняти психологію футболістів. Дуже низько сіли і спростили ситуацію для Олександрії, яка годувала своїх високорослих футболістів верховими передачами. Луганськ називають "мужиками", значить ми сьогодні два рази мужики", – цитує Бакалова Sport Arena.