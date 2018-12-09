Шаран: Якби перед початком чемпіонату мені сказали, що Олександрія буде третьою, я би не повірив

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран підбив підсумки першої частини сезону 2018/19 для своєї команди.

"Хотілося закінчити рік якомога вище в таблиці, але якби перед початком чемпіонату мені сказали, що ми будемо на третій позиції, я не повірив би.

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Чому? Влітку особливого підсилення у команди не було. Я дуже вдячний хлопцям за те, що ми витримали цей період, за те, як вони працювали, як віддавалися в кожному матчі і добилися такого успіху. Сьогодні були й кадрові втрати, не змогли зіграти шість людей.

Я знав, що сьогодні буде така гра, важке поле. У другому таймі намагалися грати простіше, але до того моменту вже пропустили два голи. Потрібно було простіше м'яч доставляти вертикальними передачами в боротьбу, до штрафного суперника. Моменти у нас були, але їх не реалізували. Ніякої трагедії з цього не роблю.

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Найголовніше зараз – думати про майбутнє. 10-го січня ми збираємося і будемо працювати далі", – сказав Шаран каналу Футбол 1.