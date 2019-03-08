Бакалов запевнив, що у Львові немає ейфорії

Керманич Львова Юрій Бакалов розповів про підготовку до поєдинку з луганською Зорею у 21-му турі української Прем'єр-ліги.

"Готуємось у звичному режимі, немає жодної ейфорії. У тому плані, що ми обіграли Карпати. Ми зробили свою роботу. Потрібно її продовжувати, завдання ніхто не знімав, рухаємося далі.

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Я дивився останні 6 матчів Зорі. Дяка Богові, інформації у нас вистачає. Кожну гру команда старається грати по-іншому. Ми спробуємо всі ці моменти враховувати, розібрати. Як вийде – залежить від хлопців. Одна справа – надати їм інформацію, інша справа – як вони реалізують її", – розповів Бакалов в ефірі Футбол NEWS.

Відзначимо, що матч Львів – Зоря відбудеться в суботу, 9 березня. Початок зустрічі о 19:30. Обидві команди претендують на потрапляння до першої "шістки" УПЛ.