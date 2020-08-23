toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ЗОРЯ

Бакалов оцінив дебют Луческу в Динамо

12:44 - Читать на русском
Бакалов оцінив дебют Луческу в Динамо
Юрій Бакалов / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер Руха та низки українських клубів Юрій Бакалов поділився думками щодо гри Динамо з новим тренером.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Звичайно, після одного матчу важко дати однозначну оцінку. Однак, зміни у Динамо видно. Команда по-іншому контролює м'яч і більше з ним рухається, змінилась позиційна робота, в середині поля по-новому грає Сидорчук, підвищилася ефективність атакувальних дій, коли одночасно на вістрі 4-5 футболістів, а не 2-3, як раніше.

Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу

Щодо Супряги – цей форвард досі перебуває у пошуку своєї команди і тренера. Він хороший нападник, і Луческу щось у ньому розгледів. Скільки його конкурентів на лавці сиділо, а на поле вийшов саме він. Йому б додати у свою гру трохи більше солідності. Моментів у Супряги в матчі з Олімпіком було багато, але реалізація шкутильгала.

В Жерсона Родрігеса Луческу також повірив. Це помітно. Наставник Динамо вирішив дати йому шанс, і той виглядав непогано. Зараз, як я розумію, мова про відхід Родрігеса не йде. Але якщо говорити про гру Динамо в цілому, то найголовнішою перевіркою стане матч за Суперкубок з Шахтарем", – сказав Бакалов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Динамо у стартовому турі нового сезону УПЛ розгромило Олімпік з рахунком 4:1, а вже у вівторок, 25 серпня, зійдеться з Шахтарем у боротьбі за Суперкубок України.

Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українців

blog_ava
Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу
09:29
11333
Теги
Динамо Динамо Олімпік Олімпік Олімпік - Динамо Владислав Владислав Супряга Сергій Сергій Сидорчук Мірча Мірча Луческу Юрій Юрій Бакалов Жерсон Жерсон Родрігес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 08:003379 ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
7
год
:
26
хв
ПСЖ
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?