Бакалов оцінив дебют Луческу в Динамо

"Звичайно, після одного матчу важко дати однозначну оцінку. Однак, зміни у Динамо видно. Команда по-іншому контролює м'яч і більше з ним рухається, змінилась позиційна робота, в середині поля по-новому грає Сидорчук, підвищилася ефективність атакувальних дій, коли одночасно на вістрі 4-5 футболістів, а не 2-3, як раніше.

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Щодо Супряги – цей форвард досі перебуває у пошуку своєї команди і тренера. Він хороший нападник, і Луческу щось у ньому розгледів. Скільки його конкурентів на лавці сиділо, а на поле вийшов саме він. Йому б додати у свою гру трохи більше солідності. Моментів у Супряги в матчі з Олімпіком було багато, але реалізація шкутильгала.

В Жерсона Родрігеса Луческу також повірив. Це помітно. Наставник Динамо вирішив дати йому шанс, і той виглядав непогано. Зараз, як я розумію, мова про відхід Родрігеса не йде. Але якщо говорити про гру Динамо в цілому, то найголовнішою перевіркою стане матч за Суперкубок з Шахтарем", – сказав Бакалов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Динамо у стартовому турі нового сезону УПЛ розгромило Олімпік з рахунком 4:1, а вже у вівторок, 25 серпня, зійдеться з Шахтарем у боротьбі за Суперкубок України.

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