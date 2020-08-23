Бакалов оценил дебют Луческу в Динамо

"Конечно, после одного матча трудно дать однозначную оценку. Однако, изменения в Динамо видно. Команда по-другому контролирует мяч и больше с ним двигается, изменилась позиционная работа, в середине поля по-новому играет Сидорчук, повысилась эффективность атакующих действий, когда одновременно на острие оказывается 4-5 футболистов, а не 2-3, как раньше.

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Относительно супряги – этот форвард до сих пор находится в поиске своей команды и тренера. Он хороший нападающий, и Луческу что-то в нем разглядел. Сколько его конкурентов на скамейке сидели, а на поле вышел именно он. Ему бы добавить в свою игру чуть больше солидности. Моментов у Супряги в матче с Олимпиком было много, но реализация хромала.

В Жерсона Родригеса Луческу также поверил. Это заметно. Наставник Динамо решил дать ему шанс, и тот выглядел неплохо. Сейчас, как я понимаю, речь об уходе Родригеса не идет. Но если говорить об игре Динамо в целом, то главной проверкой станет матч за Суперкубок с Шахтером", – сказал Бакалов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Динамо в стартовом туре нового сезона УПЛ разгромило Олимпик со счетом 4:1, а уже во вторник, 25 августа, сойдется с Шахтером в борьбе за Суперкубок Украины.

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