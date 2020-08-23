toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ЗАРЯ

Бакалов оценил дебют Луческу в Динамо

12:44 - Читати українською
Бакалов оценил дебют Луческу в Динамо
Юрий Бакалов / Фото из открытых источников

Бывший тренер Руха и ряда украинских клубов Юрий Бакалов поделился мыслями относительно игры Динамо с новым тренером.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Конечно, после одного матча трудно дать однозначную оценку. Однако, изменения в Динамо видно. Команда по-другому контролирует мяч и больше с ним двигается, изменилась позиционная работа, в середине поля по-новому играет Сидорчук, повысилась эффективность атакующих действий, когда одновременно на острие оказывается 4-5 футболистов, а не 2-3, как раньше.

Леднев откровенно высказался о сотрудничестве с Луческу

Относительно супряги – этот форвард до сих пор находится в поиске своей команды и тренера. Он хороший нападающий, и Луческу что-то в нем разглядел. Сколько его конкурентов на скамейке сидели, а на поле вышел именно он. Ему бы добавить в свою игру чуть больше солидности. Моментов у Супряги в матче с Олимпиком было много, но реализация хромала.

В Жерсона Родригеса Луческу также поверил. Это заметно. Наставник Динамо решил дать ему шанс, и тот выглядел неплохо. Сейчас, как я понимаю, речь об уходе Родригеса не идет. Но если говорить об игре Динамо в целом, то главной проверкой станет матч за Суперкубок с Шахтером", – сказал Бакалов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Динамо в стартовом туре нового сезона УПЛ разгромило Олимпик со счетом 4:1, а уже во вторник, 25 августа, сойдется с Шахтером в борьбе за Суперкубок Украины.

Олимпик – Динамо: Луческу дебютирует в УПЛ без 5 лидеров – Буяльский феерит, голы новичков, причины ярости румына

blog_ava
"Финансы поют романсы": Кобин выделил главную проблему Миная перед стартом в УПЛ
08:27
3085
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олимпик Олимпик Олимпик - Динамо Киев Владислав Владислав Супряга Сергей Сергей Сидорчук Мирча Мирча Луческу Юрий Юрий Бакалов Жерсон Жерсон Родригес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
34
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?