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Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу

09:29 - Читать на русском
Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу
Богдан Лєднєв / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв поділився емоціями від дебютного поєдинку у футболці Динамо проти Олімпіка.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Я повернувся в Динамо й дуже хотів залишитися тут. Дуже радий, що все склалося саме так. Я дуже довго чекав цього моменту, і нарешті дочекався.

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Луческу – це тренер із великим ім’ям, і одне задоволення працювати під його керівництвом. Думаю, співпраця з Містером дасть поштовх особливо для молоді, тому що у нього багато досвіду, і всі лише додаватимуть у майстерності", – цитує Лєднєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому турі нового сезону УПЛ Динамо розгромило Олімпік з рахунком 4:1. Богдан з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши Буяльського.

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Теги
Олімпік Олімпік Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Олімпік - Динамо УПЛ Богдан Богдан Лєднєв
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