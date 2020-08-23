Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу

"Я повернувся в Динамо й дуже хотів залишитися тут. Дуже радий, що все склалося саме так. Я дуже довго чекав цього моменту, і нарешті дочекався.

"Динамо почало грати в зовсім інший футбол": хавбек Олімпіка відзначив прогрес киян після приходу Луческу

Луческу – це тренер із великим ім’ям, і одне задоволення працювати під його керівництвом. Думаю, співпраця з Містером дасть поштовх особливо для молоді, тому що у нього багато досвіду, і всі лише додаватимуть у майстерності", – цитує Лєднєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому турі нового сезону УПЛ Динамо розгромило Олімпік з рахунком 4:1. Богдан з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши Буяльського.

Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українців