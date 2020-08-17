Бакалов несподівано очолив аматорський клуб

Бакалов тренуватиме клуб ФК ЛНЗ Лебедин, повідомляє офіційний сайт клубу. Інші деталі контракту наразі невідомі.

Бакалов несподівано покинув Рух – команда під його керівництвом не провела жодного офіційного матчу

Новий клуб Юрія Бакалова виступає в чемпіонаті України серед аматорів. Попередній тренер Василь Гречаний, який очолював команду 8 років, відтепер обійматиме посаду спортивного директора клубу.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи 54-річного фахівця був львівський Рух, який нещодавно вийшов в УПЛ. Львів'яни припинили співпрацю з Бакаловим 15 червня.

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