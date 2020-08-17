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Бакалов несподівано очолив аматорський клуб

18:32 - Читать на русском
Бакалов несподівано очолив аматорський клуб
Юрій Бакалов (перший ліворуч) / Фото ФК ЛНЗ

Екс-тренер Руху Юрій Бакалов знайшов несподіваний варіант продовження тренерської кар'єри.

Бакалов тренуватиме клуб ФК ЛНЗ Лебедин, повідомляє офіційний сайт клубу. Інші деталі контракту наразі невідомі.

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Новий клуб Юрія Бакалова виступає в чемпіонаті України серед аматорів. Попередній тренер Василь Гречаний, який очолював команду 8 років, відтепер обійматиме посаду спортивного директора клубу.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи 54-річного фахівця був львівський Рух, який нещодавно вийшов в УПЛ. Львів'яни припинили співпрацю з Бакаловим 15 червня.

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Теги
Рух Рух Юрій Юрій Бакалов Аматорський футбол
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