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Бакалов неожиданно возглавил любительский клуб

18:32 - Читати українською
Бакалов неожиданно возглавил любительский клуб
Юрий Бакалов (первый слева) / Фото ФК ЛНЗ

Экс-тренер Руха Юрий Бакалов нашел неожиданный вариант продолжения тренерской карьеры.

Бакалов будет тренировать клуб ФК ЛНЗ Лебедин, сообщает официальный сайт клуба. Другие детали контракта пока неизвестны.

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Новый клуб Юрия Бакалова выступает в чемпионате Украины среди любителей. Предыдущий тренер Василий Гречаный, который возглавлял команду 8 лет, отныне будет занимать должность спортивного директора клуба.

Напомним, предыдущим местом работы 54-летнего специалиста был львовский Рух, который недавно вышел в УПЛ. Львовяне прекратили сотрудничество с Бакаловым 15 июня.

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Теги
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