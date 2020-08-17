Бакалов неожиданно возглавил любительский клуб

Бакалов будет тренировать клуб ФК ЛНЗ Лебедин, сообщает официальный сайт клуба. Другие детали контракта пока неизвестны.

Бакалов неожиданно покинул Рух – команда под его руководством не провела ни одного официального матча

Новый клуб Юрия Бакалова выступает в чемпионате Украины среди любителей. Предыдущий тренер Василий Гречаный, который возглавлял команду 8 лет, отныне будет занимать должность спортивного директора клуба.

Напомним, предыдущим местом работы 54-летнего специалиста был львовский Рух, который недавно вышел в УПЛ. Львовяне прекратили сотрудничество с Бакаловым 15 июня.

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