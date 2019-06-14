Бакалов може очолити Карпати

Німеччина — 14 черв 168
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Хуммельс може повернутись у Борусію Д – сторони почали переговори
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Фонсека потрапив у топ-5 португальських тренерів у чемпіонатах Європи сезону 2018/19Світ — 14 черв 159
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"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокуватиЗбірна України — 14 черв 5727
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Вест Хем оголосив про перехід Форналса – він може зіграти на позиції ЯрмоленкаАнглія — 14 черв 881
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"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболуІнтерв’ю — 14 черв 6278