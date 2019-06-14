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Бакалов може очолити Карпати

14 червня 23:16 311 Читать на русском
Бакалов може очолити Карпати
Юрій Бакалов / footballua.tv

Екс-наставник Львова Юрій Бакалов став кандидатом на посаду головного тренера Карпат.

Юрій Бакалов став одним із трьох претендентів на посаду головного тренера львівських Карпат, інформує Sportarena.

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Окрім Бакалова, "леви" також розглядають кандидатури Андрія Тлумака та Олександра Чижевського.

Нагадаємо, Бакалов був звільнений зі Львова в квітні нинішнього року після потрапляння його команди до першої шістки української Прем'єр-ліги за підсумками першої частини сезону.

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Трансфери Юрій Бакалов Юрій Бакалов Олександр Чижевський Олександр Чижевський Карпати Карпати Трансфери чемпіонату України Андрій Тлумак Андрій Тлумак
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