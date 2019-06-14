Бакалов може очолити Карпати

Екс-наставник Львова Юрій Бакалов став кандидатом на посаду головного тренера Карпат.

Юрій Бакалов став одним із трьох претендентів на посаду головного тренера львівських Карпат, інформує Sportarena.

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Окрім Бакалова, "леви" також розглядають кандидатури Андрія Тлумака та Олександра Чижевського.

Нагадаємо, Бакалов був звільнений зі Львова в квітні нинішнього року після потрапляння його команди до першої шістки української Прем'єр-ліги за підсумками першої частини сезону.

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