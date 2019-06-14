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Бакалов может возглавить Карпаты

14 июня 23:18 12 Читати українською
Бакалов может возглавить Карпаты
Юрий Бакалов / footballua.tv

Экс-наставник Львова Юрий Бакалов стал кандидатом на пост главного тренера Карпат.

Юрий Бакалов стал одним из трех претендентов на должность главного тренера львовских Карпат, информирует Sportarena.

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Кроме Бакалова, "львы" также рассматривают кандидатуры Андрея Тлумака и Александра Чижевского.

Напомним, Бакалов был уволен из Львова в апреле нынешнего года после попадания его команды в первую шестерку украинской Премьер-лиги по итогам первой части сезона.

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Теги
Трансферы Юрий Бакалов Юрий Бакалов Александр Чижевский Александр Чижевский Карпаты Карпаты Трансферы чемпионата Украины Андрей Тлумак Андрей Тлумак
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