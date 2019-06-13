Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф, Шевчук піде у Волинь

Головний тренер Волині Андрій Тлумак може стати головним тренером Карпат після того, як програв їм у плей-офф. Луцька команда запросить В'ячеслава Шевчука.

Луцька Волинь може запросити В'ячеслава Шевчука на посаду головного тренера, тоді як Андрій Тлумак має шанси очолити львівські Карпати, повідомляє Спортивка.

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Саме львів'янам Волинь програла у плей-офф за право виходу в УПЛ, а після матчу місцеві вболівальники чинили безлади, за що "хрестоносці" отримали технічну поразку.

Шевчук у сезоні 2018/19 розпочав свою тренерську кар'єру в донецькому Олімпіку.

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