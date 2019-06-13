toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф, Шевчук піде у Волинь

14:32 328 Читать на русском
Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф, Шевчук піде у Волинь
Андрій Тлумак / ФК Волинь

Головний тренер Волині Андрій Тлумак може стати головним тренером Карпат після того, як програв їм у плей-офф. Луцька команда запросить В'ячеслава Шевчука.

Луцька Волинь може запросити В'ячеслава Шевчука на посаду головного тренера, тоді як Андрій Тлумак має шанси очолити львівські Карпати, повідомляє Спортивка.

Волинь – Карпати: фанат напав на арбітра матчу – суддівська бригада рятувалася втечею

Саме львів'янам Волинь програла у плей-офф за право виходу в УПЛ, а після матчу місцеві вболівальники чинили безлади, за що "хрестоносці" отримали технічну поразку.

Шевчук у сезоні 2018/19 розпочав свою тренерську кар'єру в донецькому Олімпіку.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

blog_ava
Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка
10:34
3178
Теги
Карпати Карпати Волинь Волинь Трансфери Трансфери чемпіонату України Андрій Тлумак Андрій Тлумак В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
45
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук