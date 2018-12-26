Бакалов: Львів не планує змінювати свій бразильський вектор

Головний тренер Львова Юрій Бакалов розповів про селекційну роботу клубу.

"У нас в цьому плані ведеться різноманітна селекційна робота. Вектор ми свій не змінюємо, маю на увазі латиноамериканський, бразильський. Є група футболістів, яка вже зараз у нас.

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Ви знаєте, що в Бразилії працює спортивний центр Львова. Там працюють наші тренери, які витратили певну кількість часу, поїздили, подивилися, відібрали.

Працювали вони ці 2-3 місяці з метою, щоб на збори привезти тих хлопців, які, на нашу думку, будуть складати конкуренцію гравцям, які тут знаходяться.

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Ми не зупиняємось тільки на бразильському, природно, моніторимо і український ринок, щоб теж підвищити конкуренцію на певних позиціях. Як і будь-який тренер, хочу бачити на кожній позиції по два рівноцінних футболісти, якраз цим зараз і займаємося", – цитує Бакалова телеканал Футбол 1.