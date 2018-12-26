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Бакалов: Могли набрати більше очок та перебувати набагато вище у турнірній таблиці

08:52 34 Читать на русском
Бакалов: Могли набрати більше очок та перебувати набагато вище у турнірній таблиці
Юрій Бакалов / фото: ФК Шахтар

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов вважає, що його команда недобрала очок у осінній частині чемпіонату.

"Восьме місце і 23 очки, які команди набрала, – з одного боку, начебто і добре, але повного задоволення від першої частини сезону немає. Перш за все не влаштовує кількість набраних очок.

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За якістю гри, і тією роботою, яку зробили, претензій немає, але очок недобрали. У нас була можливість набрати більше очок і перебувати набагато вище в турнірній таблиці.

Працювали на цей результат – перемогу над Динамо, нічию з Шахтарем і перемогу над Олександрією всі разом, починаючи від обслуговуючого персоналу і закінчуючи керівництвом клубу.

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Успіхи – це завжди заслуга всього клубу. Та робота, яка була проведена, давала певні плоди і ці результати невипадкові", – цитує Бакалова "Футбол 1/2".

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Львів Львів Юрій Бакалов Юрій Бакалов
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