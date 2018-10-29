Бакалов – о победе Львова над Динамо: Кто-то назовет это антифутболом, но результат есть и план сработал

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов отметил, что команда играла с Динамо, исходя из своих возможностей, и главным является достигнутый результат.

"Говорить много не нужно, вы все прекрасно видели. Был определенный план на игру. Мы исходили из того, с кем играем, и собственных ресурсов. Хотя я не хочу, конечно, обижать своих игроков.

Динамо – Львов – 0:1 – видео голов и обзор матча

Кто-то, возможно, назовет эту игру антифутболом, но положительный результат есть, значит наш план сработал. Но кому-то это, конечно, может не нравиться.

Прыгнули ли мы выше головы? Наверное, можно так сказать. Также надо признать, что везение было на нашей стороне. Но его тоже надо заслужить.

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Динамо имело полное преимущество, здесь нечего скрывать. Мы пытались играть от обороны. Кто-то скажет, что это автобус, один, два, три автобуса, но это такое дело. Мы создали определенные проблемы Динамо, хотя опять же, удача была на нашей стороне", – сказал Бакалов на пресс-конференции после матча с Динамо.