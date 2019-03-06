Бакалов – про вболівальників Карпат: Таке враження, що ми в ХХ столітті

Головний тренер Львова Юрій Бакалов прокоментував образливі скандування фанатів Карпат на адресу його команди.

"Знаєте, таке враження, що ми знаходимося в ХХ столітті. Не можемо цю заразу перемогти. До справжніх уболівальникам претензій немає. Повинні бути профільні служби і якісь кардинальні заходи, щоб це неподобство припинялося", – сказав Бакалов FootballHub.

Ультрас Карпат влаштували ефектне піро-шоу на дербі зі Львовом

Нагадаємо, фанати Карпат скандували образливі заряди на адресу своїх суперників по львівському дербі.