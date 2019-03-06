Бакалов – про вболівальників Карпат: Таке враження, що ми в ХХ столітті

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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: анонс матчу Ліги чемпіонів
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Аякс розгромив Реал Мадрид: круті амстердамці йдуть за Кубком ЛЧ, неймовірний Тадіч та історична поразка "бланкос"Ліга чемпіонів — 03:30 7104
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Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 5 бер 956
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Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони заразЛіга Європи — 5 бер 3210
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