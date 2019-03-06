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Бакалов – про вболівальників Карпат: Таке враження, що ми в ХХ столітті

06:00 511 Читать на русском
Бакалов – про вболівальників Карпат: Таке враження, що ми в ХХ столітті
Юрій Бакалов / соцмережі

Головний тренер Львова Юрій Бакалов прокоментував образливі скандування фанатів Карпат на адресу його команди.

"Знаєте, таке враження, що ми знаходимося в ХХ столітті. Не можемо цю заразу перемогти. До справжніх уболівальникам претензій немає. Повинні бути профільні служби і якісь кардинальні заходи, щоб це неподобство припинялося", – сказав Бакалов FootballHub.

Ультрас Карпат влаштували ефектне піро-шоу на дербі зі Львовом

Нагадаємо, фанати Карпат скандували образливі заряди на адресу своїх суперників по львівському дербі.

Теги
ультрас футбольні фанати Львів Львів Юрій Бакалов Юрій Бакалов Карпати Карпати
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