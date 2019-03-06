Бакалов – о болельщиках Карпат: Такое впечатление, что мы в ХХ веке

Лига чемпионов — 03:30 1515
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Аякс разгромил Реал Мадрид: крутые амстердамцы идут за трофеем, невероятный Тадич и историческое поражение "бланкос"
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Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовЛига чемпионов — 5 март 492
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Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони заразЛига Европы — 5 март 546
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Челси решил продать Кепу из-за конфликта с СарриАнглия — 5 март 731
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Мораес подал документы на украинское гражданство, – ЦыганыкСборная Украины — 5 март 482