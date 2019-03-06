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Бакалов – о болельщиках Карпат: Такое впечатление, что мы в ХХ веке

06:10 145 Читати українською
Бакалов – о болельщиках Карпат: Такое впечатление, что мы в ХХ веке
Юрий Бакалов / соцсети

Главный тренер Львова Юрий Бакалов прокомментировал оскорбительные скандирования фанатов Карпат в адрес его команды.

"Знаете, такое впечатление, что мы находимся в ХХ веке. Не можем эту заразу победить. К настоящим болельщикам претензий нет. Должны быть профильные службы и какие-то кардинальные меры, чтобы это безобразие прекращалось", – сказал Бакалов FootballHub.

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Напомним, фанаты Карпат скандировали оскорбительные заряды в адрес своих соперников по львовскому дерби.

Теги
ультрас футбольные фанаты Львов Львов Юрий Бакалов Юрий Бакалов Карпаты Карпаты
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