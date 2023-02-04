Півзахисник Ньюкасла Ентоні Гордон вляпався у неприємності майже одразу після зміни клубу.

Англієць отримав піврічну заборону на кермування автівкою лише 30 січня, а вже 1 лютого нахабно її порушив, припаркувавшись біля готелю в центрі міста, інформує The Sun.

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Гордону загрожує ув'язнення на 6 місяців через це правопорушення. Це не вперше, коли Ентоні порушує правила дорожнього руху – раніше він порушував правила паркування та перевищував швидкість.

Додамо, що Гордон зіграв 18 матчів за Евертон у першій частині сезону, в яких відзначився 3 голами. Цієї зими Ентоні перебрався до Ньюкасла за 45 млн євро.

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