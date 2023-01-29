Ньюкасл оголосив про перехід Ентоні Гордона з Евертона. Форвард уклав довгостроковий контракт, інформує офіційний сайт "сорок".

Довбик має шанс об'єднатись з Миколенком – Евертон отримає гроші з продажу зірки в Ньюкасл

Деталі угоди не розголошуються. І Евертон, і Ньюкасл вирішили не розкривати суму переходу 21-річного футболіста. Це перший новачок Ньюкасла у зимове трансферне вікно. Гордон може дебютувати за команду Едді Хау 4 лютого в поєдинку проти Вест Хема.

Ентоні Гордон є вихованцем Евертона. У поточному сезоні 21-річний вінгер зіграв за "ірисок" 18 матчів (3 голи), але вирішив подати офіційний запит на перехід у Ньюкасл. За інформацією Фабріціо Романо, "сороки" заплатять Евертону 40 мільйонів фунтів + 5 млн бонусів.

До слова, Ньюкасл посідає 3 місце в АПЛ. Команда Віталія Миколенка, з якою останнім часом пов'язували Артема Довбика, йде передостанньою.

Трансфер Мудрика спонукав УЄФА ввести нове обмеження – хитрощі Челсі більше не пройдуть