Кубок англійської ліги, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1

Голи: Лонгстафф, 5, 21 – Адамс, 29

Вилучення: Гімараєс, 80 (Ньюкасл, червона картка)

Ньюкасл переграв Саутгемптон у півфіналі Кубка ліги – арбітр скасував два голи

У першому півфінальному матчі Саутгемптон на власному полі мінімально поступився Ньюкалу. На Сент-Джеймс Парку підопічні Натана Джонса планували взяти реванш. Для найгіршої команди АПЛ успіх у цьому турнір був єдиною можливістю хоч якось виправдатись за ганебні результати. Проте першими забили господарі вже на початку матчу – Лонгстафф отримав пас з правого флангу у центр штрафного і влучно пробив у дальній кут. В середині тайму 25-річний півзахисник оформив дубль, з лету добивши м'яч після скидання в район одинадцятиметрової позначки.

Не минуло і десяти хвилин як гості один гол відквитали: Адамс завдав гарматного удару з-за меж штрафного у дальній кут, Поуп у падінні намагався зачепити сферу, але марно. Наприкінці матчу Гімараєс заробив вилучення і залишив Ньюкасл у меншості, однак скористатись чисельною перевагою Саутгемптон так і не зумів.

У фіналі Ньюкасл зустрінеться з переможцем пари Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест (поєдинок відбудеться 1 лютого). У першому матчі "червоні дияволи" взяли гору з рахунком 3:0.

Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника