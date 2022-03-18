Украинский полузащитник Риги Владлен Юрченко выразил слова поддержки землякам в столь сложное для государства время.

"С первого дня клуб и руководство делает для нас все, что необходимо. Все отлично понимают, что происходит в Украине.

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Когда я приехал в Ригу – весь город в наших флагах, раздается гимн Украины.

Есть адекватные люди, но многие зомбированы. Хочу сказать слова благодарности нашим военным, защищающим нашу страну, делают все необходимое для свободы. Хочу поблагодарить весь наш народ, который объединился и поддерживает друг друга, как никогда", – сказал Юрченко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Владлен присоединился к Риге в конце января 2022 года. За это время успел сыграть за латвийскую команду 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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