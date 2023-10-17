"Гол? Не можу передати ці емоції. Дуже щасливий. Такий важливий м'яч. Ми перемогли – неймовірно.

Шедевр гравця Шахтаря та переможний гол на 90+4 у відеоогляді матчу збірних U-21 Україна – Англія – 3:2

Нам казали, що вони лізтимуть і будуть нас напрягати. Ми були до цього готові, трималися до кінця. Так, довели до 2:2, але змогли забити ще разч. Чи вірили, що заб'ємо третій гол? Я вірив, всі вірили, гадаю.

Англія? Було важко переналаштовуватися. Вони більше, мабуть, контролювали м'яч, але ми змогли вистояти. Дуже класна команда, у них багато зірок. Бачив їх у FIFA, а зараз проти них граю на полі.

Шість очок з шести? Ми налаштовуємося на кожну гру і хочемо перемагати. Так, вірили", – цитує Волошина Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Назар вийшов в основі і на 31-й хвилині відкрив рахунок у матчі. В середині другого тайму його замінив Ілля Квасниця, який у доданий час влучним ударом приніс Україні перемогу.

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