"Гол? Не могу передать эти эмоции. Очень счастлив. Такой важный мяч. Мы победили – невероятно.

Шедевр игрока Шахтера и победный гол на 90+4 в видеообзоре матча сборных U-21 Украина – Англия – 3:2

Нам говорили, что они будут лезть и будут нас напрягать. Мы были к этому готовы, держались до конца. Да, довели до 2:2, но смогли забить еще раз. Верили, что забьем третий гол? Я верил, все верили, думаю.

Англия? Было трудно перестраиваться. Они больше, пожалуй, контролировали мяч, но мы смогли выстоять. Очень классная команда, у них много звезд. Видел их в FIFA, а сейчас против них играю на поле.

Шесть очков из шести? Мы настраиваемся на каждую игру и хотим побеждать. Да, верили", – цитирует Волошина Суспільне Спорт.

Напомним, Назар вышел в основе и на 31-й минуте открыл счет в матче. В середине второго тайма его заменил Илья Квасница, который в добавленное время точным ударом принес Украине победу.

Украина вырвала победу над Англией в безумном матче отбора Евро-2025 U-21 – джокер из Руха, шедевр хавбека Шахтера