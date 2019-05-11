Бабич: СМИ говорят, что Мариуполь случайно попал в верхнюю шестерку, возможно, это делается специально

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу над Львовом в 28 туре УПЛ.

"Довольны положительным результатом. Многое получалось, был контроль мяча. Задача была вытянуть соперника и заставить бегать без мяча – это получилось. Не получалось завершение атак.

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В тактическом плане это очень важная победа. Счет на табло, заслужили эту победу. Хотели выиграть, не играли на 0:0. Можно было еще наказывать соперника. Пропустив гол, соперник начал раскрываться, в результате чего пропустил наши контратаки.

На втором этапе мы проиграли только чемпиону, вице-чемпиону и Александрии. Из-за кого проиграли? Из-за доброжелателей, которые хотят раскачать нашу лодку. Дай бог им здоровья.

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Кого я имею в виду? СМИ говорят, что мы случайно попали в верхнюю шестерку, что Львов и Десна больше заслуживали этого. Это, возможно, целенаправленно делается", – сказал Бабич в эфире телеканала "Футбол 2".