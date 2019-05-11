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Маріуполь – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

11 травня 16:56 332 Читать на русском
Маріуполь – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Маріуполь – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У 28 турі чемпіонату України Маріуполь вдома переміг Львів (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков
 
74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков

У першому таймі команди голів не забивали, найреальнішу нагоду втратив нападник Маріуполя Фомін, який нереалізував пенальті. У другій половині зустрічі Піхальонок та Зубков відзначились у воротах суперника.

Маріуполь впевнено переміг Львів та вийшов на четверту позицію в УПЛ

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Маріуполя, який набрав 39 очок та піднявся на четверту позицію, випереджаючи Зорю на один заліковий бал. Львів залишився на шостій сходинці з 30-ма пунктами в активі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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