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Бабич розповів про своє бачення формату УПЛ

16:00 344 Читать на русском
Бабич розповів про своє бачення формату УПЛ
Олександр Бабич / фото: ФК Чорноморець

Наставник Маріуполя Олександр Бабич вважає, що в УПЛ потрібно змінити кількість учасників, але не формат.

"Вважаю, що з наступного сезону можна збільшувати склад учасників УПЛ до 16-ти клубів. Команди, які претендують на вихід в еліту, мають потрібну інфраструктури. Для такої країни, як Україна, мало 12-ти колективів в елітному дивізіоні.

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Тільки хотілося б, щоб формат змагань зберігся приблизно таким же, як зараз, тобто, спочатку грався б двоколовий турнір, а потім колективи розбивалися на дві вісімки за спортивним принципом. Так, вважаю, буде цікавіше, оскільки інтрига збережеться до кінця чемпіонату", – цитує Бабича Zbirna.com.

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Теги
формат УПЛ УПЛ Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь
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