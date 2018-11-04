Бабич рассказал о своем видении формата УПЛ

Наставник Мариуполя Александр Бабич считает, что в УПЛ нужно изменить количество участников, но не формат.

"Считаю, что со следующего сезона можно увеличивать состав участников УПЛ до 16-ти клубов. Команды, которые претендуют на выход в элиту, имеют нужную инфраструктуру. Для такой страны, как Украина, мало 12-ти коллективов в элитном дивизионе.

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Только хотелось бы, чтобы формат соревнований сохранился примерно таким же, как сейчас, то есть, сначала играли бы двухкруговой турнир, а затем коллективы разбивались на две восьмерки по спортивному принципу. Так, думаю, будет интереснее, поскольку интрига сохранится до конца чемпионата", – цитирует Бабича Zbirna.com.

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