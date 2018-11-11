Бабич: Рахунок не відповідає тому, що було на полі в матчі Динамо – Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич вважає, що рахунок 0:4 в матчі з Динамо був не по грі.

"Почнемо з того, що рахунок розгромний. Але не завжди в футболі рахунок відповідає тому, що було на полі.

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Граючи з Динамо Київ, створивши стільки хороших моментів, щоб забити гол за рахунку 0:0, 0:1, звичайно, хочеться їх реалізації.

Забивши гол, навіть за рахунку 0:1, думаю, що Динамо захотіло б більше розкриватися, йти в атаку і у нас було б більше моментів.

Ми подивилися: у Динамо три моменти – три забитих голи. Нам є куди рости. Ще раз повторюся, що рахунок не відповідає тому, що було на полі. Це моя думка", – сказав він на прес-конференції після матчу з Динамо.

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