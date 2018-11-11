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Бабич: Счет не соответствует тому, что было на поле в матче Динамо – Мариуполь

19:32 53 Читати українською
Бабич: Счет не соответствует тому, что было на поле в матче Динамо – Мариуполь
Олександр Бабич / Фото: соцмережі

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич считает, что счет 0:4 в матче с Динамо был не по игре.

"Начнем с того, что счет разгромный. Но не всегда в футболе счет соответствует тому, что было на поле.

Динамо зрелищно разгромило Мариуполь в матче УПЛ, вернувшись на второе место

Играя с Динамо Киев, создав столько хороших моментов, чтобы забить гол при счете 0:0, 0:1, конечно, хочется их реализации.

Забив гол, даже при счете 0:1, думаю, что Динамо захотело бы больше раскрываться, идти в атаку и у нас было бы больше моментов.

Мы посмотрели: у Динамо три момента – три забитых гола. Нам есть куда расти. Еще раз повторюсь, что счет не соответствует тому, что было на поле. Это мое мнение", – сказал он на пресс-конференции после матча с Динамо.

Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было

Источник: Футбол 24
Украина15 тур

Динамо Киев - Мариуполь: Воскресенье 11 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
4 : 0
Мариуполь
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