Бабич: Счет не соответствует тому, что было на поле в матче Динамо – Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич считает, что счет 0:4 в матче с Динамо был не по игре.

"Начнем с того, что счет разгромный. Но не всегда в футболе счет соответствует тому, что было на поле.

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Играя с Динамо Киев, создав столько хороших моментов, чтобы забить гол при счете 0:0, 0:1, конечно, хочется их реализации.

Забив гол, даже при счете 0:1, думаю, что Динамо захотело бы больше раскрываться, идти в атаку и у нас было бы больше моментов.

Мы посмотрели: у Динамо три момента – три забитых гола. Нам есть куда расти. Еще раз повторюсь, что счет не соответствует тому, что было на поле. Это мое мнение", – сказал он на пресс-конференции после матча с Динамо.

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