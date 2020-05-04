Бабич пояснив, чому клубам УПЛ буде важко підготуватися до відновлення сезону

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився думкою про можливість відновлення сезону після карантину.

"За умов нормальної життєдіяльності, нормального тренувального процесу всім керує головний тренер, а за нинішніх умов гравцям доводиться тісніше спілкуватись із моїм помічником. У нас робота побудована так: на початку тижня в загальну групу, де зареєстровані футболісти, скидається план роботи, а наприкінці тижня гравці туди ж надсилають свої показники. Тобто працюємо в тижневому циклі.

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Мені, наприклад, очевидно, що десь 80% футболістів не мають змоги бігати на траві – тільки по вулицях міст, тобто на асфальті. У нас, у Маріуполі, бігають лише так. Зрозуміло, що все це потрібно враховувати. Взагалі треба бути реалістом і усвідомлювати: на 100% план індивідуальної підготовки гравці не виконають. Якщо буде 70% – це прекрасний показник.

Яким же буде той посткарантинний футбол? Він точно не буде видовищний. Фізичний стан гравці на якомусь рівні підтримають, а ось ігровий – це нереально. Особисто я найбільше переживаю за здоров’я підопічних: такий тривалий період без відповідної роботи створює передумови для травм. За час до поновлення матчів треба буде формувати підготовку. Плюс до того, графік завершення сезону буде дуже щільний, і це створює додаткові труднощі",– цитує Бабича прес-служба УПЛ.

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