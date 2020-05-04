Бабич объяснил, почему клубам УПЛ будет трудно подготовиться к возобновлению сезона

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился мнением о возможности возобновления сезона после карантина.

"В условиях нормальной жизнедеятельности, нормального тренировочного процесса всем руководит главный тренер, а в нынешних условиях игрокам приходится теснее общаться с моим помощником. У нас работа построена так: в начале недели в общую группу, где зарегистрированы футболисты, скидаем план работы, а в конце недели игроки туда же отправляют свои показатели. То есть работаем в недельном цикле.

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Мне, например, очевидно, что где-то 80% футболистов не имеют возможности бегать на траве – только по улицам городов, то есть на асфальте. У нас, в Мариуполе, бегают только так. Понятно, что все это нужно учитывать. Вообще надо быть реалистом и понимать: на 100% план индивидуальной подготовки игроки не выполнят. Если будет 70% – это прекрасный показатель.

Каким же будет тот посткарантинний футбол? Он точно не будет зрелищным. Физическое состояние игроки на каком-то уровне поддержат, а вот игровое – это нереально. Лично я больше всего переживаю за здоровье подопечных: такой длительный период без соответствующей работы создает предпосылки для травм. За время до возобновления матчей надо будет формировать подготовку. Плюс к тому, график завершения сезона будет очень плотный, и это создает дополнительные трудности =", – цитирует Бабича пресс-служба УПЛ.

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