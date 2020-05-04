Директор УПЛ зробив оптимістичний прогноз щодо дати відновлення сезону

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про умови відновлення чемпіонату України після завершення карантину.

"На тижні відбулося засідання робочої групи. Було присутнє керівництво УАФ. Ми представили клубам оптимістичний сценарій відновлення чемпіонату. Плануємо, що 30 травня відбудеться перший матч, догравання 24-го туру.

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Звичайно, обов'язковою умовою буде проведення тестування на коронавірус. Клуби ставили питання, що є певні труднощі з необхідною кількістю тестів. УАФ буде звертатися до міністерства, щоб за прийнятною ціною були тести. Ціна варіюється: 500 гривень, є 2 тисячі гривень, є 5 тисяч гривень.

Обов'язково повинен бути єдиний протокол. Є протокол Бундесліги. Спільно з УАФ працюємо над тим, щоб запровадити свій протокол, який буде обов'язковий перед усіма матчами чемпіонату. Будуть єдині вимоги до тестування. Тільки в разі негативного результату буде зелене світло, щоб могли футболісти взяти участь в матчі", – сказав Дикий в ефірі Великого футболу.

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