toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ДЕСНА АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Бабич: Перемога над Ворсклою додасть Маріуполю ще більше впевненості

17:34 29 Читать на русском
Бабич: Перемога над Ворсклою додасть Маріуполю ще більше впевненості
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився емоціями після перемоги над Ворсклою в рамках 16-го туру УПЛ.

"Перемога досить важка. Невдалу статистику матчів проти Ворскли нам вдалося сьогодні зламати. Це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Маріуполь мінімально здолав Ворсклу й повернувся в першу "шістку"

Хотів відзначити Ворсклу. Вони дуже організовані. Той факт, що сьогодні ми обіграли бронзового призера, додасть нам ще більше впевненості.

Не можу сказати, що я задоволений грою. Завадила якість поля. Однак, сьогодні ми обрали нову тактику, і вона принесла результат.

Кадрові проблеми? Так, вони є. Хлопці, які вийшли на поле, відіграли гідно. Був брак у передачах і це створювало нервозність у футболістів. Перед другим таймом вдалося заспокоїти хлопців і звернути їх увагу на помилки в обороні суперника", – сказав Бабич в ефірі ТК Футбол 2.

Після 16-ти турів чемпіонату України Маріуполь знаходиться на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 23 очки.

"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння Вереса

Україна16 тур

Маріуполь - Ворскла: Субота 24 листопада 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 0
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Ворскла Олександр Бабич Олександр Бабич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Ювентус
19:00
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук