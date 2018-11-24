Бабич: Перемога над Ворсклою додасть Маріуполю ще більше впевненості

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився емоціями після перемоги над Ворсклою в рамках 16-го туру УПЛ.

"Перемога досить важка. Невдалу статистику матчів проти Ворскли нам вдалося сьогодні зламати. Це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку.

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Хотів відзначити Ворсклу. Вони дуже організовані. Той факт, що сьогодні ми обіграли бронзового призера, додасть нам ще більше впевненості.

Не можу сказати, що я задоволений грою. Завадила якість поля. Однак, сьогодні ми обрали нову тактику, і вона принесла результат.

Кадрові проблеми? Так, вони є. Хлопці, які вийшли на поле, відіграли гідно. Був брак у передачах і це створювало нервозність у футболістів. Перед другим таймом вдалося заспокоїти хлопців і звернути їх увагу на помилки в обороні суперника", – сказав Бабич в ефірі ТК Футбол 2.

Після 16-ти турів чемпіонату України Маріуполь знаходиться на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 23 очки.

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