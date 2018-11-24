Бабич: Победа над Ворсклой придаст Мариуполю еще больше уверенности

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился эмоциями после победы над Ворсклой в рамках 16-го тура УПЛ.

"Победа довольно тяжелая. Неудачную статистику матчей против Ворсклы нам удалось сегодня сломать. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

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Хотел отметить Ворсклу. Они очень организованы. Тот факт, что сегодня мы обыграли бронзового призера, придаст нам еще больше уверенности.

Не могу сказать, что я доволен игрой. Помешало качество поля. Однако, сегодня мы избрали новую тактику, и она принесла результат.

Кадровые проблемы? Да, они есть. Ребята, которые вышли на поле, сыграли достойно. Был брак в передачах и это создавало нервозность у футболистов. Перед вторым таймом удалось успокоить ребят и обратить их внимание на ошибки в обороне соперника", – сказал Бабич в эфире ТК Футбол 2.

После 16-ти туров чемпионата Украины Мариуполь находится на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 23 очка.

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