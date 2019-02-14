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Бабич: Не знаю, звідки взялась інформація про Борячука та Ференцварош

14:04 83 Читать на русском
Бабич: Не знаю, звідки взялась інформація про Борячука та Ференцварош
Андрій Борячук / ФК Шахтар

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабича прокоментував чутки про можливий відхід нападника Андрія Борячука.

"Ми взяли в оренду Сікана, це молодий, перспективний нападник. Сподіваємося, що для атакувальної групи встигнемо знайти ще когось. На позицію крайнього атакувального.

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Всі гравці у нас залишаються, у Демірі ще контракт на півроку. Борячук... Не знаю, звідки взялася ця інформація. Ми розмовляли з керівництвом, з Андрієм, з агентом.

Може, хтось стежить, так. Андрій перспективний футболіст. Якщо у нього в майбутньому буде така можливість, ми тільки потиснемо один одному руки. Але цього не повинно бути посеред сезону. Такий варіант можливий влітку", – сказав Бабич Футбол NEWS.

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