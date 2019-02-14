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Бабич: Не знаю, откуда взялась информация о Борячуке и Ференцвароше

14:04 22 Читати українською
Бабич: Не знаю, откуда взялась информация о Борячуке и Ференцвароше
Андрей Борячук / ФК Шахтер

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Андрея Борячука.

"Мы взяли в аренду Сикана, это молодой, перспективный нападающий. Надеемся, что для атакующей группы успеем найти еще кого-то. На позицию крайнего атакующего.

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Все игроки у нас остаются, у Демири еще контракт на полгода. Борячук... Не знаю, откуда взялась эта информация. Мы разговаривали с руководством, с Андреем, с агентом.

Может быть кто-то следит, да. Андрей перспективный футболист. Если у него в будущем будет такая возможность, мы только пожмем друг другу руки. Но этого не должно быть посреди сезона. Такой вариант возможен летом", – сказал Бабич Футбол NEWS.

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Трансферы Андрей Борячук Андрей Борячук Александр Бабич Александр Бабич Трансферы чемпионата Украины Мариуполь Мариуполь Ференцварош Ференцварош
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