Бабич: Не знаю, откуда взялась информация о Борячуке и Ференцвароше

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Андрея Борячука.

"Мы взяли в аренду Сикана, это молодой, перспективный нападающий. Надеемся, что для атакующей группы успеем найти еще кого-то. На позицию крайнего атакующего.

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Все игроки у нас остаются, у Демири еще контракт на полгода. Борячук... Не знаю, откуда взялась эта информация. Мы разговаривали с руководством, с Андреем, с агентом.

Может быть кто-то следит, да. Андрей перспективный футболист. Если у него в будущем будет такая возможность, мы только пожмем друг другу руки. Но этого не должно быть посреди сезона. Такой вариант возможен летом", – сказал Бабич Футбол NEWS.

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