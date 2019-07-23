Бабич назвав дві позиції, на які Маріуполь шукає новачків

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про роботу команди на трансферному ринку

"Селекційна робота ніколи не закінчується. Завжди хочеться підсилити ту чи іншу позицію. На даний момент ми працюємо над тим, щоб закрити наші "гарячі" позиції.

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Це гравець центральної зони і перший нападник. Є низка хлопців на олівці. Сподіваюся, до початку чемпіонату ми закриємо ці позиції", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

Нагадаємо, в минулому чемпіонаті Маріуполь посів 4-е місце в чемпіонаті України і зіграє у кваліфікації Ліги Європи, де у 3-у раунді суперником азовців стане переможець пари АЗ – Гекен.

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