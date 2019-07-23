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Бабич назвал две позиции, на какие Мариуполь ищет новичков

06:01 56 Читати українською
Бабич назвал две позиции, на какие Мариуполь ищет новичков
Александр Бабич / фото из соцсетей

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о работе команды на трансферном рынке

"Селекционная работа никогда не заканчивается. Всегда хочется усилить ту или иную позицию. На данный момент мы работаем над тем, чтобы закрыть наши "горячие" позиции.

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Это игрок центральной зоны и первый нападающий. Есть ряд ребят на карандаше. Надеюсь, к началу чемпионата мы закроем эти позиции", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

Напомним, в прошлом чемпионате Мариуполь занял 4-е место в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы, где в 3-м раунде соперником азовцев станет победитель пары АЗ – Гекен.

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