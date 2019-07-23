Бабич назвал две позиции, на какие Мариуполь ищет новичков

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о работе команды на трансферном рынке

"Селекционная работа никогда не заканчивается. Всегда хочется усилить ту или иную позицию. На данный момент мы работаем над тем, чтобы закрыть наши "горячие" позиции.

Мариуполь узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20

Это игрок центральной зоны и первый нападающий. Есть ряд ребят на карандаше. Надеюсь, к началу чемпионата мы закроем эти позиции", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

Напомним, в прошлом чемпионате Мариуполь занял 4-е место в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы, где в 3-м раунде соперником азовцев станет победитель пары АЗ – Гекен.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати