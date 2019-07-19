Бабич: Нам треба підсилити ще 2-3 позиції

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку в товариському матчі проти Зорі (1:3) та розповів про необхідність посилення команди.

"Спаринг з Зорею дав нам багато корисної інформації. У нас молода команда, якій ще потрібно зігратися. Сьогодні ми мали дуже багато роботи в обороні.

Зоря впевнено переграла Маріуполь у спарингу

Після цієї гри розуміємо, що дві-три позиції нам ще необхідно посилити. Були у нас помилки, будемо їх розбирати, аналізувати", – наводить слова Бабича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, приазовці у минулому сезоні посіли четверту сходинку УПЛ, завдяки чому позмагаються в кваліфікації за місце в груповому етапі Ліги Європи.

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