toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бабич: Нам треба підсилити ще 2-3 позиції

18:10 133 Читать на русском
Бабич: Нам треба підсилити ще 2-3 позиції
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку в товариському матчі проти Зорі (1:3) та розповів про необхідність посилення команди.

"Спаринг з Зорею дав нам багато корисної інформації. У нас молода команда, якій ще потрібно зігратися. Сьогодні ми мали дуже багато роботи в обороні.

Зоря впевнено переграла Маріуполь у спарингу

Після цієї гри розуміємо, що дві-три позиції нам ще необхідно посилити. Були у нас помилки, будемо їх розбирати, аналізувати", – наводить слова Бабича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, приазовці у минулому сезоні посіли четверту сходинку УПЛ, завдяки чому позмагаються в кваліфікації за місце в груповому етапі Ліги Європи.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

blog_ava
"Ласкаво просимо", – капітан Аталанти Гомес українською привітав Маліновського у новому клубі
08:26
3418
Теги
Трансфери Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
26
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук