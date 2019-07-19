Бабич: Нам надо усилить еще 2-3 позиции

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение в товарищеском матче против Зари (1:3) и рассказал о необходимости усиления команды.

"Спарринг с Зарей дал нам много полезной информации. У нас молодая команда, которой еще нужно сыграться. Сегодня мы имели очень много работы в обороне.

Заря уверенно переиграла Мариуполь в спарринге

После этой игры понимаем, что две-три позиции нам еще необходимо усилить. Были у нас ошибки, будем их разбирать, анализировать", – приводит слова Бабича официальный сайт клуба.

Напомним, приазовцы в прошлом сезоне заняли четвертое место УПЛ, благодаря чему посоревнуются в квалификации за место в групповом этапе Лиги Европы.

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