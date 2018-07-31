toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маріуполь – Юргорден: шведським уболівальникам не вистачило квитків на матч

20:30 751 Читать на русском
Маріуполь – Юргорден: шведським уболівальникам не вистачило квитків на матч
Юргорден – Маріуполь – 1:1

Суперник Маріуполя у 2-му відбірковому раунді Ліги Європи шведський Юргорден потребує додаткових квитків на матч в Одесі.

Вболівальники шведського клубу майже відразу викупили всі квитки на гостьовий сектор одеського матчу проти Маріуполя в рамках кваліфікації Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт Юргордена.

У продаж надійшло близько 1 тисячі квитків, але ще близько 500 шведів хотіли б отримати квиток на матч. Керівництво Юргордена вже звернулося до представників Маріуполя, щоб збільшити квоту для шведських фанатів.

Український Крим, Росії немає – Юргорден випустив футболки з картою Європи

Наразі очікується не більше 14 тисяч українських уболівальників на трибунах одеського стадіону Чорноморець, тому Маріуполь готовий піти назустріч Юргордену і виділити додаткові місця, якщо шведи узгодять це питання з УЄФА.

Нагадаємо, що матч-відповідь Маріуполь – Юргорден відбудеться 2 серпня в Одесі. Початок поєдинку о 20:00. Перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

Про хабарі, гепатит і Росію: як Юргорден готує шведських фанатів до виїзду на матч Ліги Європи проти Маріуполя

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
1
дн
:
21
год
:
20
хв
Юргорден
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Маріуполь - Юргорден Маріуполь Маріуполь Ліга Європи футбольні фанати Юргорден Юргорден
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Буено пройшов медогляд в Динамо, – ЗМІ
    Україна — 17:522927 Буено пройшов медогляд в Динамо, – ЗМІ
23
год
:
20
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук