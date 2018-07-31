Маріуполь – Юргорден: шведським уболівальникам не вистачило квитків на матч

Суперник Маріуполя у 2-му відбірковому раунді Ліги Європи шведський Юргорден потребує додаткових квитків на матч в Одесі.

Вболівальники шведського клубу майже відразу викупили всі квитки на гостьовий сектор одеського матчу проти Маріуполя в рамках кваліфікації Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт Юргордена.

У продаж надійшло близько 1 тисячі квитків, але ще близько 500 шведів хотіли б отримати квиток на матч. Керівництво Юргордена вже звернулося до представників Маріуполя, щоб збільшити квоту для шведських фанатів.

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Наразі очікується не більше 14 тисяч українських уболівальників на трибунах одеського стадіону Чорноморець, тому Маріуполь готовий піти назустріч Юргордену і виділити додаткові місця, якщо шведи узгодять це питання з УЄФА.

Нагадаємо, що матч-відповідь Маріуполь – Юргорден відбудеться 2 серпня в Одесі. Початок поєдинку о 20:00. Перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

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