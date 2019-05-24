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Бабич іронічно прокоментував вихід Маріуполя у єврокубки

06:30 693 Читать на русском
Бабич іронічно прокоментував вихід Маріуполя у єврокубки
Олександр Бабич / Динамомания

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився думками щодо виходу своїх підопічних до кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон.

"Виконали завдання – потрапили в кваліфікацію Ліги Європи. Яворському, Худжамову, Тищенку, Федорчуку та Фоміну готуйте м'які спальні мішки – будемо їхати довго", – сказав Бабич в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Зоря та Маріуполь гарантували участь у Лізі Європи на наступний сезон

Через заборону проводити домашні матчі єврокубків у Маріуполі приазовці змушені будуть знову грати на стадіоні Чорноморець в Одесі. Минулоріч "чайки" їхали до Південної Пальміри клубним автобусом. Відстань між містами складає понад 600 км.

У сезоні 2018/19 Маріуполь у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи здолав шведський Юргорден, а на наступному етапі поступився французькому Бордо.

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Олександр Бабич Олександр Бабич Ліга Європи Маріуполь Маріуполь
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