Бабич иронично прокомментировал выход Мариуполя в еврокубки

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился мыслями о выходе своих подопечных в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон.

"Выполнили задание – попали в квалификацию Лиги Европы. Яворскому, Худжамову, Тищенко, Федорчуку и Фомину готовьте мягкие спальные мешки – будем ехать долго", – сказал Бабич в эфире телеканала "Футбол 1".

Заря и Мариуполь гарантировали участие в Лиге Европы на следующий сезон

Из-за запрета проводить домашние матчи еврокубков в Мариуполе приазовцы вынуждены будут снова играть на стадионе в Одессе. В прошлом году "чайки" ехали в Южную Пальмиру клубным автобусом. Расстояние между городами составляет более 600 км.

В сезоне 2018/19 Мариуполь во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы одолел шведский Юргорден, а на следующем этапе уступил французскому Бордо.

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