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Зоря та Маріуполь гарантували участь у Лізі Європи на наступний сезон

22 травня 23:02 649 Читать на русском
Зоря та Маріуполь гарантували участь у Лізі Європи на наступний сезон
ФК Маріуполь / Зоря

Ще 2 команди з УПЛ гарантували собі участь у єврокубках у наступному сезоні.

У 30-у турі УПЛ Маруполь та Зоря зіграли внічию зі своїми суперниками. Обидві команди набрали по 40 очок та посідають 4 та 5 місце відповідно.

Олександрія у більшості не змогла дотиснути Маріуполь, але достроково оформила "бронзу" чемпіонату

За 2 тури до закінчення чемпіонату ФК Львів відстає від команд зі східної України на 6 очок, але львівський клуб вже не зможе обійти Зорю та Маріуполь через гірші результати в особистих зустрічах.

Львів втримав нічию у матчі проти Зорі

Таким чином обидві команди гарантували собі участь у кваліфікації Ліги Європи у сезоні 2019/20. Відкритим питанням залишається, яка ж з команд розпочне кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду, а яка з 3-го.

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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Маріуполь Маріуполь
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