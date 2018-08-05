Бабич: Гадаю, шанси в матчі Маріуполь – Бордо – 50 на 50

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував прохід своїх підопічних у наступний раунд Ліги Європи та поділився враженнями від майбутнього поєдинку "приазовців" проти Бордо.

"Були побоювання, що після поразки з великим рахунком у чемпіонаті від Десни хлопці не встигнуть морально відновитися до матчу з Юргорденом. Якби з Десною Маріуполь зіграв вдало, то в грі зі шведами ми застосували б нашу звичайну схему гри – 4-3-2-1.

"ей програш дав нам багато їжі для роздумів, і найкраще з того, до чого ми прийшли в результаті аналізу, Маріуполю вдалося показати в матчі-відповіді з Юргорденом.

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Всі футболісти нашої команди знали, як потрібно контратакувати. Ми дуже ретельно розібрали гру Юргордена. Вважаю, ми не дали зіграти їх середньої лінії команди. Отож, ми діяли правильно. Підсумок протистояння це підтвердив.

Бордо – іменитий суперник, проте, як мені здається, зараз по грі він не сильніше Юргордена. Є стратегія двоматчевого протистояння, тому після зустрічі з Арсеналом подумаємо, як побудувати свою гру в домашньому поєдинку. Дуже важливо, щоб хлопці зіграли в свою силу. Тоді у нас будуть хороші шанси подолати французький бар'єр.

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Думаю, що шанси у цьому матчі – 50 на 50", – розповів Бабич в коментарі Команда1.

Нагадаємо, у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи суперником Маріуполя стане французький Бордо. Перший матч відбудеться в Одесі 9 серпня. Початок поєдинку о 20 годині.