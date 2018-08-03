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Шуховцев: Маріуполь втомлений, Бордо – фаворит

09:29 391 Читать на русском
Шуховцев: Маріуполь втомлений, Бордо – фаворит
Ігор Шуховцев / Фото з соцмереж

Екс-голкіпер Маріуполя Ігор Шуховцев поділився враженнями від матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – Юргорден (2:1).

"Українська команда виграла, тому враження найпозитивніші. На матчі-відповіді в Одесі я був присутній на трибунах, тому переживань за свою колишню команду теж не бракувало.

Маріуполь – Юргорден – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Маріуполю в плані відновлення буде складно, тому що у них п'ятого серпня гра в чемпіонаті, а потім 9-го серпня перший матч з Бордо. Лава запасних у азовців недовга, а основний склад наполовину наповнюють молоді хлопці. Бачив, які вони втомлені виходили після гри в Одесі, графік у них зараз дуже напружений.

Бордо фаворит, але будемо сподіватися, що в цій парі Маріуполь подарує нам позитивні емоції і видовищну гру", – цитує Шуховцева видання Команда 1.

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Ліга Європи2-й кваліф. раунд, матчі-відповідіЧорноморець (Одеса)

Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Юргорден
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Теги
Маріуполь - Юргорден Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо Ліга Європи Олександр Бабич Олександр Бабич Ігор Шуховцев Ігор Шуховцев
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