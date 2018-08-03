Шуховцев: Маріуполь втомлений, Бордо – фаворит

Екс-голкіпер Маріуполя Ігор Шуховцев поділився враженнями від матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – Юргорден (2:1).

"Українська команда виграла, тому враження найпозитивніші. На матчі-відповіді в Одесі я був присутній на трибунах, тому переживань за свою колишню команду теж не бракувало.

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Маріуполю в плані відновлення буде складно, тому що у них п'ятого серпня гра в чемпіонаті, а потім 9-го серпня перший матч з Бордо. Лава запасних у азовців недовга, а основний склад наполовину наповнюють молоді хлопці. Бачив, які вони втомлені виходили після гри в Одесі, графік у них зараз дуже напружений.

Бордо фаворит, але будемо сподіватися, що в цій парі Маріуполь подарує нам позитивні емоції і видовищну гру", – цитує Шуховцева видання Команда 1.

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